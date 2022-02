Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. La Soap di Rai1 non andrà in onda il 3 febbraio 2022. Scopriamo perché e cosa vedremo al suo posto.

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. La Soap di Rai1, ormai appuntamento fisso dei pomeriggi italiani, non andrà in onda il 3 febbraio 2022. Un cambiamento del palinsesto che verrà però recuperato molto presto. Le vicende del grande magazzino ci faranno infatti compagnia, eccezionalmente, sabato 5 febbraio 2022. Ma scopriamo cosa vedremo al suo posto e il perché di questa novità sulla Rai.

Il Paradiso delle Signore non va in onda il 3 febbraio 2022, ecco perché

Il Paradiso delle Signore salta il suo appuntamento per il 3 febbraio 2022. A sostituire la Soap sarà lo Speciale Tg1 dedicato al Giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A partire dalle ore 15.00 circa, potremo seguire le fasi preliminari al nuovo insediamento del Presidente, al suo secondo mandato. Non sono escluse variazioni anche per gli altri programmi di Rai1, che potrebbero subire slittamenti di orario o addirittura essere del tutto sostituiti.

Ecco quando torna Il Paradiso delle Signore

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è soltanto rimandato. La puntata cancellata dal palinsesto verrà infatti recuperata sabato 5 febbraio 2022. La Soap andrà quindi eccezionalmente in onda di sabato, concludendo la settimana senza alcuna variazione alla programmazione della prossima, di cui vi abbiamo già dato le anticipazioni. Potremo quindi seguire come si evolverà la situazione per Gemma, sempre più nei guai, e potremo vedere anche come si metterà tra Tina, Vittorio e Sandro. Il triangolo amoroso avrà dei risvolti inaspettati?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 febbraio 2022

Nelle Trame e nelle Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 febbraio 2022, episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina e Vittorio sono stati scoperti. Il Conti cercherà in tutti i modi di spiegarsi con Sandro ma il Recalcati non vuole saperne nulla. Deluso e amareggiato, vuole andare via da Milano al più presto. Intanto Gloria cerca di parlare con zia Ernesta e cerca in lei un aiuto per capire chi abbia scritto la lettera minatoria. Gemma fa i conti con i danni che ha causato. Marco invece riceve l'invito ufficiale a casa Colombo ma capisce che in famiglia c'è fin troppa tensione per potersi godere una cena.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.