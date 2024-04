Il Paradiso delle Signore non va in onda il 25 aprile 2024: ecco perché e cosa ci sarà al suo posto

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore del 25 aprile 2024. La Soap di Rai1 non andrà in onda. Scopriamo perché e cosa ci sarà al suo posto.

Il Paradiso delle Signore si prende una piccola pausa. La Soap di Rai1 non andrà in onda il 25 aprile 2024. Sarà un breve stop per la giornata dell’Anniversario della Liberazione; le storie d’amore e di intrighi che ruotano intorno al grande magazzino diretto da Vittorio Conti, torneranno presto a farci compagnia, chiudendo la settimana con colpi di scena, decisioni importanti e tradimenti. Ma scopriamo insieme quale sarà la programmazione per questa giornata e quando rivedremo i nostri protagonisti, che ormai si avviano al finale di stagione, che ci aspetta a maggio.

Il Paradiso delle Signore: la Soap di Rai1 non va in onda il 25 aprile 2024

Per Il Paradiso delle Signore arriva un piccolo stop previsto da tempo. La Soap non sarà trasmessa il 25 aprile 2024 e lo spazio pomeridiano da lei occupato sarà riempito da una lunga puntata del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Le avventure di Vittorio Conti e di tutti i personaggi che ruotano intorno al primo grande magazzino milanese, torneranno a farci compagnia venerdì 26 aprile 2024, per l’ultimo episodio dell’ultima settimana di aprile. Nella puntata che vedremo venerdì ci saranno molti colpi di scena, che vedranno Flora tornare protagonista. Dopo mesi di silenzio la Ravasi lascerà tutti a bocca aperta e forse grazie a lei uno dei nostri personaggi preferiti riuscirà a salvare la sua carriera.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 aprile 2024: Flora aiuta Marcello a stanare Umberto

Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 aprile 2024:

Nell’episodio vedremo Flora decisa a non permettere più che Umberto faccia il doppiogioco con lei. La stilista ha compreso che il suo compagno è complice di Hofer e che, da un suo piano, è scaturita la truffa ai danni di Marcello. Stanca di dover sempre tacere ma soprattutto infastidita dalle vere intenzioni del Guarnieri – che senza ombra di dubbio vuole riavvicinarsi alla Contessa – la designer deciderà di accettare la richiesta di aiuto di Barbieri e di indagare per suo conto, trovando le prove schiaccianti dei loschi affari del Commendatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata del 26 aprile 2024: Tancredi medita vendetta mentre Ciro si rassegna

La puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 aprile 2024 ci riserverà altre grandi sorprese:

Tancredi non riuscirà a mandar giù il boccone amaro di essere stato rifiutato un’altra volta. Matilde e Vittorio hanno fatto pace e stanno cercando un nuovo appartamento in cui costruire il loro futuro insieme. Marta ha chiesto perdono alla Frigerio e ha promesso di farsi da parte ma suo cugino non sarà capace di fare lo stesso e nonostante si dimostri compiacente, fremerà per prendersi la sua vendetta tremenda contro Conti.

Matteo ha chiesto a Maria di sposarlo e lei ha accettato con grande felicità. I due si sono fidanzati ufficialmente e Ciro non potrà più opporsi. Il Puglisi si convincerà che sua figlia abbia trovato la felicità e che sia giusto così. Anche Vito sembrerà farsi a parte dopo aver scoperto del fidanzamento della sua amata e le dirà addio per sempre.

Elvira avrà un nuovo duro confronto con suo padre ma stavolta Salvo non starà a guardare e troverà, finalmente, il coraggio di dichiararsi alla Venere.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.