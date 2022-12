Il Paradiso delle Signore: la Soap torna lunedì 12 dicembre 2022. Ecco cosa ci aspetta a dicembre e a gennaio 2023

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore torna dalla sua pausa Mondiali, lunedì prossimo. La Soap non si fermerà per le vacanze di Natale e ci farà compagnia per tutto dicembre. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

L'attesa è finalmente finita. Da lunedì prossimo – 12 dicembre 2022 – Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai1 con le puntate inedite della Soap. L'appuntamento è quello consueto delle ore 16.05 e tante saranno le novità in questo lungo e intenso dicembre, da passare in compagnia delle vicende de Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore: la Soap torna lunedì 12 dicembre

La pausa “mondiale” de Il Paradiso delle Signore è finita. Da lunedì prossimo, 12 dicembre 2022, saremo di nuovo accolti nella grande Galleria del Paradiso, per assistere a nuovi e avvincenti episodi. La Soap di Rai1 ci farà compagnia per tutto il mese di Dicembre. Ebbene sì, non ci sarà la consueta pausa natalizia e gli episodi procederanno regolarmente anche durante le festività di Natale. Per il momento non sono previste variazioni di orario ma con le modifiche del palinsesto, sicuramente presenti durante le feste, è possibile che l'appuntamento con Vittorio e i suoi possa essere spostato – probabilmente anticipato – dal suo consono orario delle 16.05. Rimaniamo in attesa di scoprire se questa nostra previsione si realizzerà o meno e vi terremo informati su qualunque tipo di cambiamento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà a dicembre e all'inizio del 2023

Se non abbiamo ancora certezza di eventuali cambiamenti di orario durante le vacanze natalizie, siamo però certi che saranno tante le novità a cui assisteremo nelle puntate di dicembre 2022 e di inizio anno 2023.

Partiamo dal ritorno di Ludovica che già nelle puntate della prossima settimana – dal 12 al 16 dicembre 2022 – farà capolino a Milano e al Circolo, al braccio di Ferdinando di Torrebruna. Marcello rimarrà di sasso nel vedere la sua amata tornare a casa senza alcun avvertimento e scoprirà che Adelaide era già al corrente di questa novità e non gli ha voluto dire nulla. Il Barbieri dovrà fare ricorso a tutta la sua calma per non perdere la testa davanti alla visione della donna che ama accanto a un altro e soffrirà tantissimo di gelosia. Ma anche Ludovica non sarà esente da qualche sprazzo di gelosia. La contessina si renderà contro che tra il suo ex e la Di Sant'Erasmo è nato un rapporto di grande complicità. Ci sarà dell'altro?

Vittorio invece verrà contattato da Marta, che gli rivelerà di aver deciso di chiedere l'annullamento del loro matrimonio. Questa decisione esclude il ritorno della Guarnieri a casa e apre la strada a Matilde. Peccato che la Frigerio debba sopportare l'arrivo di Tancredi, suo marito, a Milano. L'uomo, che si dimostrerà ancora più possessivo, sarà determinato a ricucire il suo rapporto con la moglie e scatenerà nel Conti un grande dubbio. Matilde sarà mai davvero libera di amarlo o deciderà di non rompere i suoi vincoli matrimoniali?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: grandi ritorni e nuovi amori tra Dicembre 2022 e Gennaio 2023?

Continuiamo poi con Agnese e Tina, assenti dalla trame de Il Paradiso ormai da diverso tempo. Se della sarta abbiamo certezza di un ritorno, di Tina purtroppo ancora no ma non escludiamo qualche comparsata. Per quanto riguarda Agnese, l'Amato tornerà a casa da suo figlio Salvatore ma secondo gli spoiler sarà molto cambiata e tutto questo potrebbe causare non pochi problemi con Armando. Si vocifera pure che la donna possa rimettersi in contatto con suo marito Giuseppe. Ma sarà davvero così?

Intanto Veronica dovrà affrontare la cruda realtà che tra Ezio e Gloria ci sia dell'affetto e pare che i coniugi Colombo – quelli ancora sposati – decidano di seguire Stefania e Marco negli Stati Uniti. Salvatore invece sembra per il momento inconsolabile ma forse nelle prossime puntate lo vedremo decidere di fare la crociera, vinta con la gara di ballo, insieme a Elvira. Chissà che i due non si innamorano l'uno dell'altra. Alfredo invece potrebbe dimenticare Irene, che non se lo fila proprio, per lasciarsi andare con Clara. L'affinità tra i due ragazzi, grazie alla comune passione per la bicicletta, potrebbe essere galeotta. Queste sono però solo supposizioni.

E Umberto e Flora e Maria e Vito? Ve lo abbiamo anticipato in alcuni nostri articoli precedenti ma vi ricordiamo che la Ravasi deciderà di accettare sì l'anello di Umberto ma gli dirà di non sentirsi ancora pronta al matrimonio. La stilista cercherà di camminare sulle sue gambe, forse riuscendo a conquistarsi la stima di Matilde.

Maria invece scoprirà le bugie di Vito e capirà che il ragazzo è l'uomo che suo padre vuole che sposi. Ma la ricamatrice, aspirante stilista, verrà a conoscenza di altri dettagli sul Lamantia, tanto particolari da farle accettare il fidanzamento che lei non avrebbe mai voluto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.