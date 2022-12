Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le puntate in onda su Rai1 a dicembre. Negli episodi della Soap vedremo Flora dire no alla proposta di matrimonio di Umberto e cambierà totalmente vita.

Nell'atelier de Il Paradiso delle Signore ci saranno dei grossi cambiamenti e niente sarà come prima. Flora e Maria faranno pace e finalmente tornerà il sereno nel dietro le quinte del grande magazzino gestito da Vittorio. La Ravasi sceglierà di fare un passo indietro con la Puglisi ma lo farà anche con Umberto. Le Anticipazioni degli episodi presto in onda su Rai1, ci rivelano che la stilista prenderà una decisione molto importante riguardo al suo rapporto con il Guarnieri, che lascerà senza parole il Commendatore e che potrebbe dare una scossa alle trame della Soap.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore: Flora dice No a Umberto

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 novembre 2022, abbiamo visto Umberto giocarsi il tutto e per tutto per riconquistare la sua amata. Il Guarnieri ha chiesto la mano di Flora, regalandole un bellissimo anello di fidanzamento. Ma la risposta della ragazza, che si farà attendere sino agli episodi inediti in arrivo il 12 dicembre 2022, non sarà quella che si aspetta il padre di Marta e Riccardo. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Ravasi accetterà il bel regalo, ritenuto sin da subito un gesto molto significativo, ma non sarà pronta a diventare la nuova signora Guarnieri. Flora non vorrà sposare Umberto e lascerà il Commendatore senza parole.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Quale sarà il destino di Flora?

La decisione di Flora spiazzerà ovviamente Umberto ma darà una decisiva scossa alle trame de Il Paradiso delle Signore e anche al personaggio della Ravasi. La stilista dimostrerà di amare tantissimo il Guarnieri ma di non voler fare le cose affrettate. La sua decisione, forse dettata dalle ultime vicende che l'hanno vista protagonista, si tradurrà in un maggiore impegno al Paradiso, per dimostrare le sue qualità e la sua volontà di conservare il suo posto nell'atelier, senza l'aiuto del suo fidanzato. Una svolta che potrebbe lasciare basite persino Adelaide e Matilde, convinte che a fare squadra contro di lei.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria e Flora in pace. Nuova collaborazione al Paradiso?

Come vi abbiamo già anticipato, Flora tornerà sui suoi passi e chiederà scusa a Maria. La Ravasi potrebbe voler dimostrare o meglio dimostrare ancora tutto il suo valore, decisa a non perdere il suo posto come stilista de Il Paradiso delle Signore. E dopo aver deciso di non sposare Umberto, potrebbe volersele cavare da sola, senza l'aiuto o il sostegno – se non emotivo – del Guarnieri. Questo passo e la pace fatta con la Puglisi, potrebbero aprire una nuova fase per gli episodi della Soap e forse anche Matilde, comincerà a ricredersi sul suo conto. Chi sicuramente cercherà di indagare a fondo su queste ultime novità sarà Adelaide, con il sostegno del suo Marcello.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.