Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria in pericolo? Vito nasconde dei segreti inconfessabili

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni della Soap in onda su Rai1 rivelano che Maria scoprirà qualcosa di inquietante su Vito e sul suo passato. E non tutte coinvolgeranno suo padre...

Il Paradiso delle Signore non va in onda per due settimane. La Soap è in pausa per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio e dobbiamo quindi aspettare ancora una decina di giorni per scoprire come andranno a finire le vicende dei personaggi che ruotano intorno al grande magazzino più lussuoso e alla moda di Milano. Questo però non ci impedisce di scoprire qualche dettaglio in più sugli episodi inediti che andranno in onda a partire da lunedì 12 dicembre 2022 e che non si fermeranno per le vacanze di Natale, come di consueto. Le Anticipazioni ci rivelano che gli episodi dicembrini della Soap riserveranno grandi e inaspettate sorprese per la bella Maria. Purtroppo non saranno tutte positive e per la Puglisi si prevede un periodo di grandi sconvolgimenti e di grande tensione. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà:

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria perdona Flora e concede un'opportunità a Vito

Partiamo dalle notizie belle. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che tra Maria e Flora ci sarà finalmente un chiarimento. La Ravasi, pentita del suo comportamento e dopo aver fatto pace con Umberto – che però non sposerà per il momento - cercherà di farsi perdonare da Maria e quest'ultima, grazie al suo buon cuore, deciderà di concederle una seconda opportunità, nella speranza che ora la stilista prenda seriamente in considerazione le sue creazioni. Gli spoiler ci fanno ben sperare che la compagna di Umberto si convincerà a farsi aiutare dal talento della siciliana e le conceda quindi un maggiore spazio all'interno del suo atelier ma senza lasciare che qualcuno metta a rischio il suo posto nel grande magazzino. Per la Puglisi arriverà quindi il momento di spiegare le ali e di lasciarsi andare alla creatività. E anche in amore sembrerà andare tutto per il meglio. Dopo un corteggiamento serratissimo, la giovane ha deciso di concedere a Vito una chance e non rimarrà delusa dal loro “primo appuntamento”.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria scopre che Vito le ha mentito

Ma l'idillio amoroso tra Vito e Maria sarà destinato a durare per poco. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Puglisi scoprirà che il Lamantia le ha nascosto la sua vera identità. Il ragazzo è infatti un suo compaesano, con cui il signor Puglisi – il papà della nostra ricamatrice – ha preso accordi. Vito è insomma è il promesso sposo di Maria, l'uomo scelto dalla sua famiglia per portarla all'altare. La bella siciliana scoprirà con disgusto questa tremenda verità e si sentirà raggirata. Vito ha cercato di conquistarla con l'inganno e per lei sarà un colpo basso. La loro storia d'amore potrebbe subire dunque una battuta d'arresto ma qualcosa potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito nasconde altri oscuri segreti?

Maria non gradirà per nulla di essere stata imbrogliata così vilmente ma alcuni spoiler che circolano ultimamente sul web, ci fanno pensare che la ragazza sarà magnanima con il suo promesso sposo. Secondo queste notizie, di cui ancora non abbiamo certezza, Vito nasconde degli altri segreti, ben più oscuri. Il ragazzo potrebbe essere omosessuale e potrebbe voler sposare la Puglisi per avere una copertura e sfuggire alle malelingue e al suo infausto destino. Gli spoiler, ancora non confermati, ci dicono che proprio dopo aver scoperto questo dettaglio, Maria sceglierà di continuare a frequentarsi con il Lamantia e addirittura di sposarlo, per aiutarlo a uscire da una situazione potenzialmente pericolosa. Purtroppo non abbiamo certezza che le cose andranno davvero così ma siamo sicuri che sia Maria che Vito affronteranno delle novità inaspettate, che ci lasceranno a bocca aperta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.