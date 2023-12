Il Paradiso delle Signore: ecco chi è davvero Matteo Portelli. Carriera e Vita Privata dell'attore Danilo D'Agostino

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa di più su Matteo Portelli o meglio sul suo interprete, l'attore Danilo D'Agostino, tra i nuovi protagonisti della Soap di Rai1, Il Paradiso delle Signore.

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ha visto l’ingresso di tanti nuovi personaggi. Tra questi c’è Matteo Portelli, il fratellastro di Marcello, che si sta ritagliando – puntata dopo puntata – un posto sia nelle trame principali che nel cuore della bella Maria. Il giovane, assunto al Paradiso come nuovo ragioniere, è interpretato dall’attore Danilo D’Agostino. Scopriamo qualcosa in più sull’artista, tra i protagonisti del pomeriggio di Rai1.

Il Paradiso delle Signore: Matteo Portelli è Danilo D’Agostino

La vita del buon Marcello è stata letteralmente sconvolta. Dopo essere riuscito a diventare un uomo d’affari e aver conquistato il cuore di Adelaide – con cui è un tira e molla continuo – il ragazzo ha scoperto di avere un fratello segreto. Nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore è arrivato Matteo Portelli, arrivato nelle trame come un fiume in piena, che ha travolto l’ex barista con la rivelazione sul suo passato. Matteo è frutto di una relazione extraconiugale del padre di Marcello e dopo lunghi malintesi, i due ragazzi sembrano finalmente aver trovato un equilibrio. Speriamo che il loro rapporto migliori ancora di più e possa trasformarsi in un grande affetto fraterno.

A prestare il volto al giovane e coraggioso Matteo è l’attore Danilo D’Agostino, classe 1994 e con un talento artistico da vendere. Oltre alla recitazione è infatti un bravissimo pianista e sembra proprio, dal suo profilo Instagram, che non abbandoni mai i tasti bianchi e neri e che ci si dedichi nelle sue pause dal set. Danilo ha frequentato l’Accademia Attori di Sergio Chiorino a Torni e poi si è trasferito a Roma per uno Workshop allo Studio Emme. Nel 2016 ottiene un piccolo ruolo sia nel film Broken Key che ne Il Padre d’Italia mentre nel 2022 sbarca nella miniserie Tipi da Crociera e nel film Tre Sorelle. Nel 2023 si aprono per lui le porte de Il Paradiso delle Signore e arriva il film Nonna ci produce un film.

Il Paradiso delle Signore: Vita privata e Carriera di Danilo D’Agostino, alias Matteo Portelli

Della vita privata di Danilo D’Agostino non abbiamo molte notizie. Non sono note infatti fidanzate, compagne o mogli ma da una foto di Instagram possiamo dedurre che tra le donne più importanti della sua vita ci siano sua sorella e sua nonna, con cui ha condiviso e postato diversi scatti.

L’importanza della famiglia va di pari passi con quella per la sua carriera d’attore. Sono tanti gli scatti che lo vedono impegnato sul set e insieme ai suoi colleghi.

La passione per la recitazione, come vi abbiamo anticipato, si alterna a quella per la musica. L’attore è anche un abile pianista e nel suo profilo Instagram si possono trovare anche alcuni video per sentire il suo magico tocco sui tasti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.