Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 6 aprile 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 6 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 6 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 6 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 6 aprile 2021 - Sofia spinge Salvatore a prestare i soldi al padre mentre Gabriella non sa se avvertire Cosimo della lettera di suo padre Arturo. Le Veneri intanto decidono di fondare un “fan club” per sostenere i ciclisti de Il Paradiso. Tra Adelaide e Fiorenza è ormai guerra aperta. La Contessa invita la Gramini a dimettersi da vice-presidentessa del Circolo mentre Umberto raggiunge Vittorio e lo spinge a telefonare a Marta e risolvere la situazione. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 6 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 6 aprile - Patrizio non molla il fianco di Clara. Sensibile a quello che sta succedendo tra la Curcio e Alberto ma anche triste per la fine della sua storia con la ragazza, farà un gesto inaspettato e folle. Roberto è in piena crisi. Tra i problemi ai Cantieri e la malattia di Filippo, il Ferri non riesce più a gestire la pressione e sembra incapace di ritrovare la calma. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

