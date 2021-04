Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021: Patrizio contro Alberto. Lo scontro si fa duro!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 5 al 9 aprile 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Puntata in onda Lunedì 5 aprile 2021

Il rapporto tra Clara e Alberto pare ormai irrimediabilmente compromesso e lui, contrariato dal comportamento della compagna, dirigerà la propria rabbia nei confronti della persona che ritiene aver istigato Clara nella sua scelta. Di ritorno da Milano, Filippo e Serena dovranno decidere quale sia l'approccio terapeutico migliore per affrontare il problema di salute, facendo i conti con l'ingerenza di Roberto Ferri.

Puntata in onda Martedì 6 aprile 2021

Patrizio continua ad essere molto sensibile alle vicende che riguardano Clara mentre Alberto, incapace di accettare la fine della loro storia, si renderà protagonista di un clamoroso colpo di testa. Diviso tra la ricerca del sabotatore dei Cantieri e la gestione della delicata situazione medica di Filippo, Roberto Ferri è sempre più sotto pressione.

Puntata in onda Mercoledì 7 aprile 2021

Patrizio non capisce cosa vuole e si sente diviso tra Rossella e Clara. Quest'ultima intanto, alla disperata ricerca di Federico, chiede aiuto a Giulia nella speranza che la donna possa far tornare Alberto sui suoi passi. Nel frattempo, mentre il viaggio ad Indica sembra far riavvicinare Silvia e Michele, Guido si preoccupa per Vittorio, che dalla partenza di Alex è sempre più solo. Mariella ha però pronto un annuncio che spiazzerà il marito.

Puntata in onda Giovedì 8 aprile 2021

Alberto, preso dalla sua crisi personale, riesce sempre meno a tenere a bada le pressanti attenzioni di Barbara nei suoi confronti. Patrizio, pronto ad aiutare Clara, deciderà di scendere in campo e mettersi contro il Palladini. Silvia e Michele invece avranno finalmente modo di parlare a cuore aperto. Franco, rassicura Angela che starà attento.

Puntata in onda Venerdì 9 aprile 2021

Franco continua a trovarsi in grande difficoltà ai Cantieri. Chi è il misterioso sabotatore? La crisi di Patrizio si fa invece sempre più acuta mentre Clara, insieme a Niko, penserà a come agire nei confronti di Alberto. Nel frattempo, quella che per Vittorio sembrava inizialmente una situazione molto scomoda, si rivelerà invece sorprendentemente piacevole.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.