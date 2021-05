Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 20 maggio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 20 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di giovedì 20 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 20 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 20 maggio 2021 - Umberto e Adelaide sono molto preoccupati per Marta e per il suo futuro mentre Rocco e Maria vivono felici il loro idillio amoroso. Il giovane Amato viene convocato per la prima volta per un allenamento sportivo, con la squadra ciclistica che parteciperà al Giro d'Italia. Fiorenza tiene d'occhio Ludovica e scopre il segreto inconfessabile della Contessina: il suo rapporto con Marcello! Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 20 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 20 maggio 2021 - Filippo cerca in ogni modo di aiutare Roberto a trovare un accordo per la vendita dei terreni mentre Pietro ha ormai trovato il modo giusto per vendicarsi del Ferri e annientarlo definitivamente. Samuel sta per lasciare Palazzo Palladini ma prima di farlo, intende giocarsi tutte le carte con Speranza, la ragazza che gli ha rubato il cuore. Vittorio invece, ormai consapevole di essersi invaghito dell'Altieri, cerca di tenersi il più lontano possibile da lei. Ma per quanto ancora ci riuscirà? Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

