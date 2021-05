Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 maggio 2021: Fiorenza annienterà Ludovica...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Umberto e Adelaide sono molto preoccupati per Marta e per il suo futuro mentre Rocco e Maria vivono felici il loro idillio amoroso. Il giovane Amato viene convocato per la prima volta per un allenamento sportivo, con la squadra ciclistica che parteciperà al Giro d'Italia. Fiorenza tiene d'occhio Ludovica e scopre il segreto inconfessabile della Contessina: il suo rapporto con Marcello!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto e Adelaide in pena per Marta

Il matrimonio tra Marta e Vittorio è sempre più in bilico. La nuova proposta di lavoro fatta a Marta, ha messo la ragazza davanti a un bivio. La Guarnieri è allettata dalla novità e vorrebbe poter accettare liberamente. Sa però che dalle sue decisioni dipende il suo rapporto con suo marito. Vittorio non lascerà mai il suo grande magazzino, questa è una certezza. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Umberto e Adelaide cercheranno di aiutare la loro “bambina” a prendere la strada più giusta per il suo futuro. Ma entrambi sono consapevoli che la ragazza potrebbe dover cambiare totalmente vita e che le cose, in ogni caso, muteranno radicalmente.

Fiorenza scopre il segreto di Ludovica, ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 maggio 2021

Ludovica è in pericolo! La Brancia non sa di essersi cacciata in un mare di guai e che Fiorenza, terribilmente gelosa di lei, ha intenzione di distruggerla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Gramini – dopo aver tenuto d'occhio la sua giovane rivale per diverso tempo – scoprirà il suo rapporto segreto con Marcello. Ludovica infatti farà una mossa falsa. Dopo l'incontro con Finzi, la ragazza lascerà il Circolo in tutta fretta, scatenando la curiosità della sua nemica, che si rimetterà a pedinarla. Sarà per questo piccolo dettaglio che tutti gli sforzi dei due sfortunati innamorati, per tenere nascosta la loro relazione – almeno per il momento – saranno resi vani. Fiorenza Gramini è pronta a utilizzare le informazioni appena ottenute per cacciare Ludovica dal Circolo. Uno scandalo sta per abbattersi nuovamente sulla contessina!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria e Rocco sempre più innamorati

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano per Maria e Rocco sono in arrivo tempi burrascosi. Per il momento però i due ragazzi sono completamente all'oscuro della situazione e vivono dei momenti felici insieme. Sono pronti a coronare il loro amore con il matrimonio e Rocco ha deciso di utilizzare il denaro vinto alla gara, per comprare un anello di fidanzamento alla Puglisi. Il ragazzo è felice anche per il fatto di essere stato convocato dal direttore sportivo di un'importante squadra ciclistica che parteciperà al Giro d'Italia. Di questo non è però molto contento Giuseppe. Il marito di Agnese teme infatti che le aspirazioni sportive di suo nipote, rallentino i preparativi delle nozze e i suoi accordi con il padre di Maria.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.