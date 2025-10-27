Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 27 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo cosa succederà oggi 27 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco la trama della puntata del 27 ottobre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 ottobre 2025 - Adelaide non riuscirà a credere alle dichiarazioni di Marcello, che vuole annullare il loro matrimonio. Barbieri ha preso questa decisione per via dei suoi sentimenti per Rosa ma per il momento non vorrà dare questa spiegazione alla nobile, che si chiuderà a riccio scatenando il piano nella Villa. La notizia dell’annullamento delle nozze sconvolgerà anche il Paradiso e Roberto dovrà tenere a bada i giornalisti mentre i fratelli Marchesi metteranno un freno alla loro vendetta. Intanto Caterina rischierà di perdere la foto del suo fidanzato mentre Enrico comincerà a sperare in bene per la sua mano. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: scopriamo le anticipazioni della puntata del 27 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 ottobre 2025 - Luca e Giulia cominceranno a far sentire Gianluca ancora più sotto pressione. Intanto Roberto proseguirà nel non voler cedere al patteggiamento e si troverà a confronto con Marina, che dovrà riportarlo a più miti consigli. Gennaro verrà raggiunto da una notizia imprevista mentre Micaela e Manuela si troveranno in lite per chi dovrà continuare a condurre, con Michele, il programma radiofonico. Tra le gemelle non ci sarà esclusione di colpi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 ottobre 2025