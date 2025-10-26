Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 27 ottobre 2025: Adelaide è distrutta, il matrimonio è annullato!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 ottobre 2025 su Rai1. Le anticipazioni ci rivelano che Adelaide sarà distrutta dalla decisione di Marcello. La Contessa sarà di nuovo sola e abbandonata... e ora?

Adelaide ha il cuore spezzato e nessuno, almeno per il momento, riuscirà ad aiutarla. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Contessa non riuscirà a credere alle dichiarazioni di Marcello, che vuole annullare il loro matrimonio. Barbieri ha preso questa decisione per via dei suoi sentimenti per Rosa ma per il momento non vorrà dare questa spiegazione alla nobile, che si chiuderà a riccio scatenando il piano nella Villa. La notizia dell’annullamento delle nozze sconvolgerà anche il Paradiso e Roberto dovrà tenere a bada i giornalisti mentre i fratelli Marchesi metteranno un freno alla loro vendetta. Intanto Caterina rischierà di perdere la foto del suo fidanzato mentre Enrico comincerà a sperare in bene per la sua mano. Ma ecco cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 ottobre 2025: Adelaide con il cuore infranto!

Marcello ha annullato il matrimonio, lo ha fatto davvero. Dopo quanto successo a Rosa e con lei, Barbieri non si è sentito di continuare a fingere che andasse tutto bene e non ha potuto sposare Adelaide. Il ragazzo ha deciso di comunicare questa decisione il giorno prima delle nozze, facendo piombare la Contessa in una crisi nera e facendo sprofondare la Villa in un buio da cui sarà difficile riprendersi. Umberto, Odile e Marta hanno accolto la novità con orrore e la Di Sant’Erasmo si chiuderà in un mutismo rabbioso e doloroso. Tutti i suoi cari si stringeranno intorno a lei, nella speranza di poterle dare conforto e di riuscire a sostenerla in questo momento che si è trasformato da gioia a incubo, all’improvviso.

Roberto deve salvare Il Paradiso delle Signore, ecco cosa vedremo nella puntata della Soap

La decisione di Marcello si rivelerà molto difficile da gestire, soprattutto con i giornalisti, che vorranno sapere di più su quanto successo. Mentre Adelaide si chiuderà nella sua Villa, protetta da sua figlia, da sua nipote e da Umberto, furioso più che mai, Roberto dovrà gestire la stampa e salvare il suo grande magazzino dallo scandalo. Per Landi non sarà semplice soprattutto in vista dell’uscita ufficiale del Paradiso Donna. Marcello dovrà dargli delle spiegazioni ma dovrà fornirle anche a Rosa, sconvolta anche lei da quanto appena successo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: I Fratelli Marchesi fanno un passo indietro

L’annullamento delle nozze di Adelaide e Marcello colpirà tutti, chi direttamente e chi indirettamente. Greta ed Enrico decideranno di mettere uno stop alla loro vendetta e di aspettare momenti più adatti per entrare in azione. Che cosa vorranno fare davvero i due designer? Cosa avranno in mente? Intanto Caterina rischierà di perdere la foto del suo fidanzato mentre Enrico comincerà a sperare di poter tornare a operare. Il dottore scoprirà infatti che esiste una nuova terapia che potrebbe permettergli di riprendere l’uso della mano.

