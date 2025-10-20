Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 20 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 20 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 ottobre 2025 - Marcello sarà distratto e non riuscirà a concentrarsi sugli ultimi preparativi del matrimonio con Adelaide nonostante lei tenti di coinvolgerlo. Il manager sarà sempre più preoccupato per i suoi sentimenti per Rosa, vittima di un uomo violento e ora in ospedale. Questo atteggiamento finirà per far saltare le nozze, che si svolgeranno di là a pochi giorni? Intanto Odile vorrà assumere Greta alla GMM ma incontrerà il parere contrario di Umberto, che non si fida della Marchesi e che sta indagando su di lei mentre Johnny verrà assunto in Caffetteria. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco la trama della puntata del 20 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 ottobre 2025 - Nunzio noterà un improvviso riavvicinamento tra Rossella e Riccardo e la cosa lo farà sobbalzare. Possibile che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma? Intanto Rosa e Damiano saranno reduci da una notte di passione e la Picariello dovrà decidere se ritornare tra le braccia di Pino, con cui la relazione è sicura, oppure aspettare che Renda – il suo grande amore – prenda una decisione su Viola. Alfredo sceglierà di tornare a casa di Cotugno, spinto dall’affetto che prova per lui ma gli eventi prenderanno una piega inaspettata. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

