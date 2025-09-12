Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 12 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole.

Vediamo insieme cosa succederà oggi 12 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: Ecco le anticipazioni della puntata del 12 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 settembre 2025 - Marcello rivelerà a Matteo di voler fare la proposta di matrimonio alla sua amata, mettendo così fine – secondo lui – alle interferenze di Umberto. Intanto il Paradiso si preparerà per la sfilata ma anche per il battesimo di Andrea. La prima andrà molto bene per tutti, tranne per Odile che rimarrà sconvolta dal gesto inaspettato di Marina Valli. Per il battesimo ci sarà purtroppo un nuovo intoppo. Concetta si influenzerà costringendo Elvira a trovare una sostituta. Roberto vorrà pubblicare il romanzo di Rosa mentre Botteri darà un prezioso consiglio a Fulvio, la cui figlia farà la conoscenza di Agata. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: scopriamo la Trama della puntata del 12 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 settembre 2025 - un inaspettato e seducente ballo tra i due ragazzi, risveglierà qualcosa in Samuel e Micaela e potrebbero riavvicinarsi nonostante tutto quello che è successo. Intanto il faccia a faccia tra Viola e Damiano non sembrerà finire bene e la coppia potrebbe essere destinata a mettere un punto alla loro storia. Niko e Manuela cominceranno a essere molto preoccupati per la dipendenza di Renato dall’intelligenza artificiale. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

