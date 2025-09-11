Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 11 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Scopriamo cosa succederà oggi 11 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Il Paradiso delle Signore: Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata dell'11 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 settembre 2025 - Odile scoprirà che Marina Valli ha accettato la proposta di sfilare per il Paradiso e non per la GMM. La ragazza chiederà spiegazioni a Matteo, a cui finalmente si riavvicinerà. Intanto Fulvio, dopo averlo ringraziato per l’aiuto, condividerà i suoi segreti e i suoi tormenti con Enrico mentre Rosa tornerà al Paradiso con una sorpresa per Roberto. Salvo sembrerà essersi arreso al fatto che il cugino Tarcisio sarà il padrino di suo figlio ma Concetta gli dirà di avere un piano per cambiare le cose. Intanto la relazione tra Adelaide e Marcello potrebbe fare un salto di qualità. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco la Trama della puntata dell'11 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 settembre 2025 - Damiano rivelerà a Viola di aver deciso di trasferirsi, speranzoso che la paura di perderlo dia alla Bruni il coraggio di cominciare la loro convivenza. Intanto Roberto cercherà di trovare una via d’uscita dalla situazione difficile in cui si è messo mentre Alice avrà paura che Vinicio si stia allontanando da lei a causa delle tensioni famigliari. Micaela invece spronerà Samuel a dimostrare tutta la sua bravura come ballerino. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

