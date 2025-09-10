Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 10 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore: Ecco le anticipazioni della puntata del 10 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 settembre 2025 - Marcello sarà sempre più nervoso e infastidito da questa sensazione ma soprattutto dall’ingerenza di Umberto, presenza fissa nella vita della contessa. Il ragazzo cercherà di non essere tormentato da questi pensieri, almeno non ora che è in arrivo la nuova sfilata del Paradiso. Dopo aver fatto colazione con Marina Valli – reduce da una notte di passione con Matteo – il giovane avrà un’idea per il grande evento che si terrà nel suo grande magazzino. Salvo si rifiuterà di accettare che il cugino Tarcisio faccia da padrino a suo figlio mentre Fulvio, il nuovo magazziniere, continuerà a tenere nascosto a sua figlia Caterina, il suo reale lavoro al Paradiso. All’improvviso, mentre sarà impegnato sul lavoro, avrà un malore ed Enrico correrà in suo soccorso. Concetta cercherà di convincere il signor Gallo a lasciare sua figlia e suo marito liberi di decidere per il battesimo del piccolo Andrea. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: Scopriamo la Trama della puntata del 10 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 settembre 2025 - Rosa lascerà definitivamente casa di Giulia e Luca. I due ci rimarranno molto male ma non potranno fare nulla per impedire che la ragazza torni nel suo appartamento insieme a suo figlio. Pino sarà felice ma solo in parte. Sì perché sarà contento di poter tornare ad avere la privacy con la sua compagna ma sarà spaventato dall’arrivo di nuovi ospiti nell’appartamento. Intanto Roberto cercherà di trovare una soluzione ai suoi problemi e si avvarrà dell’aiuto dei suoi validi avvocati mentre tra Vinicio e Alice la tensione sarà alle stelle. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

