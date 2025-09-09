Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025

Anticipazioni TV

Ecco cosa succederà oggi 9 settembre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo le anticipazioni della puntata del 9 settembre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 settembre 2025 - il Commendatore saluterà – insieme alla su famiglia – il ritorno di Adelaide dalle vacanze e la informerà di aver in mente un progetto per il futuro della loro figlia. La contessa non si opporrà e riterrà invece che questa sua idea possa essere vantaggiosa per la sua adorata ragazza. Intanto Odile, sotto consiglio di Guarnieri, proporrà a Marina Valli una collaborazione ma le cose potrebbero non andare come lei sperato. Delia sarà in crisi perché non riuscirà a trovare un elemento originale che contraddistingua le sue parrucche per la nuova sfilata mentre Roberto avanzerà una proposta per rendere speciale la nuova sfilata. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: Ecco la Trama della puntata del 9 settembre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 settembre 2025 - Mariella non riuscirà a superare tutti i suoi dubbi sulla relazione con il suo ex marito; la paura di essere di nuovo abbandonata e che tutto finisca continuerà a non lasciarla tranquilla. Intanto Marina si troverà a gestire i Cantieri completamente da sola e isolata. Per la Giordano sarà una sfida molto impegnativa. Gennaro invece continuerà a rinsaldare il suo rapporto con Vinicio e a portarlo dalla sua parte, spingendolo pure a uno scontro con Alice. Antonietta invece perderà sempre più terreno con suo marito. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

