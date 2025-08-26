Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 26 agosto 2025, de Il Paradiso delle Signore - in onda in replica - e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Scopriamo insieme cosa succederà oggi 26 agosto 2025 nella puntata, in replica, de Il Paradiso delle Signore e in quella inedita di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci attende la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo cosa rivedremo oggi nella puntata in replica su Rai1

Il Paradiso delle Signore va in onda in replica e nella puntata di oggi - 26 agosto 2025 - rivedremo i Puglisi aiutare Mimmo a sfuggire all’ira di suo padre. Sebbene Ciro non sia molto contento di mentire al suo amico, anche lui farà in modo che il ragazzo non corra guai. Dopo la decisione di Rosa di licenziarsi, Tancredi penserà di poter cantare vittoria e di aver convinto la Camilli a stare dalla sua parte. Con questo pensiero penserà di baciarla. L’articolo di Auretta Grimaldi uscirà e loderà la collezione di Botteri mentre Anita comincerà ad ambientarsi a Villa Guarnieri e troverà in Umberto un confidente inaspettato. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata di oggi 26 agosto 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 agosto 2025 - Gianluca non ha alcuna intenzione di rivedere suo padre Alberto, ed è proprio per questo motivo che decide di lasciare la Terrazza. Tuttavia, Luca lo spingerà a prendere una decisione a dir poco spiazzante. Intanto, Viola sta tornando a casa dopo aver accompagnato Eugenio a Milano per stargli accanto anche durante la convalescenza. Nonostante ora lei sia di nuovo a Napoli, Damiano continua a trattarla freddamente. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

