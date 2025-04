Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 23 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà nella puntata di oggi 23 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 aprile 2025 - Marta troverà il coraggio e l’occasione per confessare a Enrico il suo grande segreto. La Guarnieri confiderà al suo innamorato di aver scoperto di non poter avere figli. Intanto Elvira si sentirà sempre più stanca per via del settimo mese di gravidanza e Salvo sarà preoccupato per lei. Carmelo Burgio andrà a trovare Mimmo in commissariato e il ragazzo riuscirà a ingannare il padre e a non fargli capire di essere stato sospeso. Irene e le Veneri verranno a conoscenza del fatto che Rita non è mai stata assunta da Alitalia e in loro comincerà a farsi largo il sospetto che la giovane possa averle ingannate e che, soprattutto, possa essere la talpa che ha rubato i bozzetti dell’abito di punta di Botteri. Gianlorenzo sarà molto deluso di non aver potuto passare la Pasquetta con Delia e inizierà a farsi largo in lui l’idea di non poter più frequentare la bella commessa. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata di oggi 23 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 aprile 2025 - Manuela ritroverà la sua felicità e l'amore trionferà in quel di Torino. Intanto Renato sarà vittima di uno scherzo terribile, che si rivelerà prestissimo una truffa. Raffaele cercherà di fargli tornare il sorriso. Mariella si sentirà in colpa per la felicità e la spensieratezza che è riuscita a recuperare in compagnia di Mimmo e lontano da casa. Un evento le farà capire di non doversi sentire in questo modo. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

