Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 15 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni della puntata di oggi 15 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 aprile 2025 - Rosa rivelerà a Elvira di soffrire moltissimo e di sentirsi sempre più attirata dalle proposte di Tancredi che, intanto, continuerà a fare grandi progetti su di lei. Agata cercherà di convincere Mimmo a rinnovare il suo look ma il ragazzo si opporrà con forza. Giulia Furlan, gelosa del successo di Botteri, tornerà a pungolare Delia, che però non si lascerà infastidire dalla stilista e anzi avrà un’idea per sostenere Gianlorenzo. Con la Pasqua in arrivo, lo staff del Paradiso si riunirà per pensare a qualche nuova iniziativa da proporre per le feste mentre Salvo noterà un’intesa tra Odile e Guido e cercherà di capirne di più. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: ecco la Trama dell'episodio di oggi 15 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 aprile 2025 - Damiano sarà talmente tanto preso dalle questioni complicate che hanno coinvolto Eduardo, da dimenticarsi del compleanno di Viola. La Bruni non ci darà però troppo peso mentre la cosa salterà agli occhi di Raffaele, che si preoccuperà per loro. Intanto Roberto e Marina dovranno gestire al meglio i problemi dei Cantieri e la trattativa per introdurre Gennaro come loro nuovo socio mentre Michele faticherà ad abituarsi ma soprattutto ad accettare la sua condizione fisica e il suo, seppur momentaneo, momento di pausa dal lavoro. Un incontro fortuito sembrerà però smuoverlo. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

