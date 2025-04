Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 11 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: Anticipazioni Puntata di oggi 11 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 aprile 2025 - Umberto sarà sempre più in difficoltà nel non poter rivelare a Odile la verità. Guarnieri sarà ulteriormente turbato da una particolare telefonata arrivata da Adelaide, ancora in clinica. Intanto al Paradiso tutti saranno entusiasti di accogliere Renzo Arbore e Guido, che conosce da tempo il conduttore, vuole cogliere l’occasione per presentargli Odile e Matteo. Anita se la prenderà contro Marta, colpevole secondo lei di aver fatto partire sua zia senza di loro. Le Veneri saranno felicissime di ricevere una sorpresa proprio da Arbore. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio oggi 11 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 aprile 2025 - Eduardo farà molta fatica a convincere Clara a mettere da parte il suo rancore. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Sabbiese non avrà molto tempo per rimanere a Napoli e la Curcio dovrà dargli presto una risposta. Intanto, mentre Micaela e Samuel si mostreranno forti, Niko comincerà a rendersi conto di non voler perdere Manuela e di provare per lei dei sentimenti molto grandi. Sarà però in grado di lasciare Valeria e di correre dalla Cirillo? Damiano sarà ancora in difficoltà con Grillo mentre Marina sarà sconvolta da alcune notizie poco rassicuranti provenienti dall’America e sarà costretta a prendere una decisione difficile ma necessaria. Accetterà Gagliotti come socio dei Cantieri? Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

