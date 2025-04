Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 aprile 2025: Una telefonata mette in crisi Umberto. La verità verra a galla?

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'11 aprile 2024 vedremo che Umberto sarà turbato da una telefonata di Adelaide. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Rai1.

Ultimo appuntamento della seconda settimana di aprile 2025 per Il Paradiso delle Signore, che ci aspetta venerdì 11 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Nella puntata della Soap vedremo Umberto sempre più in difficoltà nel non poter rivelare a Odile la verità. Guarnieri sarà ulteriormente turbato da una particolare telefonata arrivata da Adelaide, ancora in clinica. Intanto al Paradiso tutti saranno entusiasti di accogliere Renzo Arbore e Guido, che conosce da tempo il conduttore, vuole cogliere l’occasione per presentargli Odile e Matteo. Anita se la prenderà contro Marta, colpevole secondo lei di aver fatto partire sua zia senza di loro. Le Veneri saranno felicissime di ricevere una sorpresa proprio da Arbore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 aprile 2025: Umberto sempre più in difficoltà

Umberto è sconvolto; la scoperta di essere il padre naturale di Odile lo ha colto impreparato ma non può certo negare di essere felice di essere lui il papà della giovane e intelligente contessina. Adelaide gli ha fatto promettere di non dire nulla a nessuno almeno sino a quando non sarà tornata dalla clinica. Questa richiesta sta rendendo Guarnieri sempre più nervoso e a come se non bastasse, a rendere le cose più difficili, ci si metterà una telefonata molto particolare da parte della Di Sant’Erasmo, ancora ricoverata. Cosa dovrà dire Adelaide a Umberto? Gli chiederà di tacere per sempre per non turbare il loro già precario equilibrio famigliare?

Anita accusa Marta di aver rovinato tutto, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Enrico ha scoperto che Lea ha giocato sporco e ha deciso non solo di non partire con la cognata ma anche di impedire che Anita rimanesse con lei. La ragazzina ci è rimasta malissimo; si era molto affezionata alla zia e per un momento aveva sperato di poter avere sia lei che suo padre accanto, negli Stati Uniti. La scelta del dottore di rimanere a Milano ha sconvolto tutti i suoi piani e Anita accuserà Marta di aver rovinato tutto. La Guarnieri si sentirà profondamente in colpa e spererà di poter recuperare il rapporto con la piccola.

Il Paradiso delle Signore: Renzo Arbore è in arrivo al Paradiso

Roberto ha informato le Veneri che la loro partenza per Roma non era più necessaria. A Milano sta infatti per arrivare Renzo Arbore, che farà visita al Paradiso. Le Veneri saranno entusiaste ma anche molto colpite da una sorpresa fatta proprio da Arbore. Guido, vecchia conoscenza dell’artista, penserà di approfittare dell’occasione per fargli conoscere Odile e Matteo, reduci da un incontro con Marina Valli, entusiasta del loro lavoro. I due ragazzi faranno colpo anche su Arbore?

