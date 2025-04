Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 10 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: Ecco cosa succederà della puntata di oggi 10 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 aprile 2025 - Matteo racconterà a Marcello che il viaggio a Roma gli ha dato il coraggio di affrontare le sue paure e di dichiararsi a Odile. Intanto Enrico troverà le risposte ai suoi dubbi e scoprirà che Lea gli ha mentito. Il medico prenderà una decisione importante per il futuro suo e di Anita. Tra Botteri e Delia crescerà l’intesa mentre Roberto rivelerà alle Veneri che non sarà necessario partire per la Capitale, visto che un personaggio importante della radio farà loro visita. Rita lascerà il Paradiso e dopo aver salutato le Veneri, che non si è sentita di tradire un’altra volta, salirà su un taxi. Dall’auto vedrà Tancredi e i due si scambieranno un ultimo sguardo pieno di rancore e freddezza. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama della puntata di oggi 10 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 aprile 2025 - il ritorno Eduardo creerà parecchio scompiglio in città ma soprattutto finirà per scatenare la Curcio, non molto felice di rivedere il marito. Oltre a Rosa anche Damiano verrà coinvolto in questa faccenda. Intanto Serena scoprirà il vero motivo per cui Micaela vuole trasferirsi a Torino mentre Niko, sconvolto da questa notizia, finirà per litigare con Renato. Sasà vorrà così tanto che Mariella sia di nuovo felice da forzarle la mano affinché si prenda il suo spazio e sugelli la sua storia d’amore con Mimmo. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

