Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 aprile 2025: Matteo pronto a confessare tutto a Odile!

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 aprile 2025. Le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Matteo deciderà di confessare a Odile i suoi sentimenti mentre Rita lascerà il Paradiso per sempre.

Matteo tornerà a Milano con una sicurezza in più: è arrivato il momento di rivelare i suoi sentimenti a Odile. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 10 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Portelli racconterà a Marcello che il viaggio a Roma gli ha dato il coraggio di affrontare le sue paure e di uscire allo scoperto con la contessina. Intanto Enrico troverà le risposte ai suoi dubbi e scoprirà che Lea gli ha mentito. Il medico prenderà una decisione importante per il futuro suo e di Anita. Tra Botteri e Delia crescerà l’intesa mentre Roberto rivelerà alle Veneri che non sarà necessario partire per la Capitale, visto che un personaggio importante della radio farà loro visita. Rita lascerà il Paradiso e dopo aver salutato le Veneri, che non si è sentita di tradire un’altra volta, salirà su un taxi. Dall’auto vedrà Tancredi e i due si scambieranno un ultimo sguardo pieno di rancore e freddezza. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 aprile 2025: Matteo pronto a dichiararsi a Odile

Un terzo incomodo ha frenato Matteo e gli ha fatto temere di non avere più alcuna chance con Odile, che lui ha scoperto di amare. Il giovane non ha però ancora avuto il coraggio di uscire allo scoperto con la contessina ma sa che non può perdere altro tempo. Tornato da Roma, dove ha incontrato l’attrice Marina Valli, Portelli deciderà di farsi avanti e confessare tutto alla figlia di Adelaide. Per avere supporto emotivo racconterà ogni suo pensiero a Marcello e gli svelerà cosa intenderà fare per conquistare la ragazza. Ci riuscirà?

Enrico resterà a Milano con Anita, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Enrico ha indagato su Lea dopo aver capito che sua cognata stava giocando sporco. Il dottore avrà la conferma dei suoi dubbi e prenderà una decisione molto importante per Anita e per lui stesso. I due verranno ospitati a Villa Guarnieri, dove potranno godere di serenità e protezioni. Intanto tra Botteri e Delia continuerà a crescere la sintonia, cosa che ci fa pensare che tra loro possa nascere un grande amore. Ma la Furlan lo permetterà o gelosa com’è cercherà di nuovo di sabotarli?

Il Paradiso delle Signore, trame e anticipazioni: Rita lascia il Paradiso

Rita ha deciso di non seguire più gli ordini di Tancredi ma l’unico modo che ha per non mettersi nei guai è lasciare la città. La ragazza farà le valigie, saluterà le sue colleghe – a cui si è molto affezionata – e salirà su un taxi, diretta verso una nuova vita. Dal finestrino dell’auto scorgerà Tancredi con cui scambierà uno sguardo freddissimo. Intanto Roberto informerà le ragazze che non è più necessario che loro vadano a Roma. Sarà un importante uomo della radio ad andare a trovarle.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.