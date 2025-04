Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 9 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: Ecco la Trama della puntata di oggi 9 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 aprile 2025 - Enrico si renderà conto di quanto Marta stia soffrendo per la situazione che si è creata con sua cognata e cercherà di rassicurarla. Il medico capirà anche che Lea non sta dicendo tutta la verità e che soprattutto sta giocando sporco con Anita. Intanto Umberto dovrà farsi da parte e lasciare che Adelaide, in netta ripresa, passi del tempo con Marcello. I due potranno finalmente riabbracciarsi. Ciro negherà ad Agata il consenso di partire a Roma per partecipare al programma Bandiera Gialla ma la Puglisi avrà in mente un modo per partire comunque. Tancredi, capito che il malessere di Rosa deriva a qualcosa accaduto con Barbieri, cercherà di capire cosa ci sia tra loro mentre la Camilli, ormai allo stremo, deciderà di confessare a Elvira un suo grande segreto. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 aprile 2025 - Niko e Jimmy dovranno mantenere la calma ma non sarà facile visto che la partenza della Cirillo li porterà a discutere tra loro. Intanto Clara cercherà di mantenere le distanze da lei ed Eduardo, in attesa di capire cosa sia meglio per lei e i bambini mentre Mariella sarà impegnata con un’uscita romantica con Mimmo e Guido si occuperà di Lollo. Il Del Bue avrà il suo bel da fare anche con Cotugno, in una veste piuttosto insolita Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

