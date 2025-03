Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 marzo 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 marzo 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 31 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 31 marzo 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 31 marzo 2025 - Adelaide prenderà la sua decisione riguardo la rischiosissima operazione che potrebbe salvarle la vita. La Contessa sceglierà di rischiare ma Umberto, spaventato di perdere la cognata prima del tempo, cercherà di convincerla a cambiare idea e di trovare delle soluzioni alternative. Per riuscire a far fare marcia indietro alla cognata, chiederà a Marta e Odile di aiutarlo. Intanto Tancredi e Giulia saranno pronti a una nuova mossa contro il Paradiso e contro Botteri e penseranno di coinvolgere nuovamente Rita. Rosa sarà sempre più incerta sul suo futuro. La Camilli non saprà se accettare le richieste di Roberto per Il Paradiso Market o se dire di sì all’offerta di Tancredi. A preoccuparla ci sarà anche la ricerca di una nuova sistemazione. Irene le offrirà di andare a vivere con lei e Delia e la Venere, felice di questa soluzione, dovrà affrontare Marcello e informarlo dell’importante novità. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 marzo 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 marzo 2025 - Manuela dovrà fare i conti con la terribile intossicazione avvenuta all’evento organizzato dal parco archeologico. Camillo e Jimmy, convinti che si sia trattato di un sabotaggio, cominceranno a indagare sugli eventi ed elaboreranno una teoria che non lascerà Manu indifferente. Intanto Ferri imporrà a Micaela un sostituto di Michele ma lei, decisa come sempre a non accettare imposizioni, deciderà di dare una bella scossa alla trasmissione. Samuel sembrerà molto preso da Gabriela, la ragazza che ha conosciuto sull’app di incontri, e stavolta potrebbe veramente dimenticare Micaela. Rosa si sfogherà con Raffaele a cui racconterà di come Manuel sia sempre più freddo e distaccato con lei. Il portiere le offrirà il suo aiuto e crederà di avere la soluzione giusta per risolvere questa situazione. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

