Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 marzo 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 marzo 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 marzo 2025 - Marta sarà furiosa per non aver saputo prima la verità su sua zia e se la prenderà con Enrico, per averle tenuto nascosto tutto. Odile cercherà invece subito un modo per rintracciare la madre e crederà di averlo trovato. La sua idea non otterrà però il sostegno da parte della sua famiglia. Intanto la nuova collezione del Paradiso, esposta in vetrina, non otterrà il successo sperato ma a Delia verrà in mente qualcosa per migliorare la situazione e convincere i clienti a curiosare all’interno del grande magazzino. Rosa confesserà a Elvira di sentirsi a disagio nel vivere sotto lo stesso tetto di Marcello, dopo il loro bacio. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 marzo 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 marzo 2025 - Vinicio avrà modo di riprendersi grazie alla visita di un vecchio amico, che lo farà svagare ma anche ripiombare in un passato che non gli piacerà più. Gennaro invece avrà modo di rimettersi in sesto e di tornare all’attacco, con i suoi metodi. L’imprenditore farà una proposta che lascerà Roberto e Marina senza parole. Ma di cosa si tratterà? Proporrà loro di comprare le quote dei Cantieri? Intanto Viola sarà molto felice per una bella notizia che le giungerà inaspettatamente mentre Rosa, dopo le considerazioni glaciali di Pino e Giulia, dovrà riflettere a fondo su quello che prova davvero. Otello sarà pronto a ripartire per Indica ma prima avrà un nuovo faccia a faccia con Iolanda. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

