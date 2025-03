Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 marzo 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 marzo 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 marzo 2025 - Marcello non riuscirà a non pensare a quello che è accaduto tra lui e Rosa e cercherà in tutti i modi di affrontare l’argomento. La Venere non vorrà però parlarne e sarà sfuggente. Tancredi tornerà all’attacco facendole una nuova proposta di lavoro che la giovane, visto come si sono messe le cose, potrebbe accettare. Intanto Marcello confesserà tutto a Matteo. Italo lascerà Umberto sempre più perplesso. Il maggiordomo chiederà al Guarnieri di poter lasciare la Villa per qualche giorno e il Commendatore penserà che voglia mettersi in contatto con Adelaide. Deciso a capire cosa stia combinando, lo costringerà a confessare. Intanto Botteri dovrà assistere impotente al successo di Giulia e sfogherà la sua rabbia su Delia e Concetta. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 marzo 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 marzo 2025 - Rosa dopo essersi occupata del lavoro, della cura del piccolo Manuel, aver seguito con attenzione le lezioni della scuola serale ma soprattutto dopo aver affrontato una brutta giornata, si concederà delle ore tutte per se stessa e cercherà di recuperare il suo rapporto con Pino, che ha trascurato parecchio ultimamente. Intanto, dopo la ramanzina di Iolanda, Otello sarà ancora più intrattabile e a farne le spese saranno Renato e Jimmy. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

