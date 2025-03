Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 marzo 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 marzo 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 marzo 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 marzo 2025 - Rosa informerà Marcello della sua intenzione di lasciare Il Paradiso delle Signore. Barbieri non accetterà che la sua amica lo abbandoni per andare a lavorare con Tancredi e i due avranno una discussione… che terminerà con un bacio. Intanto Marta spronerà Botteri a non rinunciare al lancio della sua collezione e a modificare il suo abito di punta. In caffetteria sarà tutto pronto per festeggiare la festa del papà e per fare una sorpresa a Ciro e Salvo. Umberto continuerà a indagare su Adelaide e su Italo, che sospetta sappia qualcosa in più. Tra Odile e Matteo crescerà la sintonia e i due saranno molto felici di avere buone notizie sulla canzone che hanno scritto insieme. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 marzo 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 marzo 2025 - Ciro Gagliotti impedirà a Gennaro di consegnare a Ferri e a sua moglie il prestito promesso. Questo gesto finirà per scatenare una guerra interna alla famiglia e un epilogo drammatico tra il padre e il fratello di Vinicio. Intanto Rossella prometterà a Marisa di affrontare i suoi problemi e di fare di tutto per risolverli mentre Otello non riuscirà a tenere a bada la sua ansia per Michele e scatenerà la reazione infastidita di qualcuno che, stanco di vederlo così, gli farà notare che non è per nulla d’aiuto. Intanto Mariella capirà di non riuscire a mettere un freno ai suoi sentimenti per Guido e deciderà di imporsi dei limiti. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

