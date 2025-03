Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 marzo 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 marzo 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 marzo 2025 - in tanti affileranno le armi per sapere cosa sia successo e se davvero la GMM abbia plagiato le idee dello stilista di Roberto. Al Paradiso si discuterà se procedere comunque alla presentazione della nuova collezione o se rivedere i piani. Marcello sarà furente e non si risparmierà di minacciare Tancredi dicendogli che andrà a fondo alla situazione e scoprirà cosa c’è dietro a quanto successo. Intanto Delia riuscirà a riavvicinarsi a Botteri mentre Elvira, forse per lo stress provato nelle ultime ore, comincerà ad avere qualche disturbo legato alla sua gravidanza ma non vorrà lasciare il lavoro, non ora che le sue colleghe e tutto il grande magazzino ha bisogno del supporto di ogni collaboratore. Durante una conversazione con Rosa, Matteo riuscirà a rivelare qualcosa sui suoi sentimenti mentre Umberto testerà le azioni di Italo, a cui chiederà le chiavi degli appartamenti milanesi della Contessa. Il maggiordomo farà delle mosse inaspettate e molto strane. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 marzo 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 marzo 2025 - Gennaro si troverà in grande difficoltà. Suo padre Ciro si dimostrerà più che mai convinto ad assumere di nuovo il controllo dell’azienda di famiglia e non sentirà ragioni. Intanto Marisa si accorgerà dei problemi di Rossella ed esprimerà le sue paure a Silvia. Guido troverà rassicurazioni e dolcezza nella sua famiglia… ma come si comporterà Mariella? Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

