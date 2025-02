Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 febbraio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 febbraio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 febbraio 2025 - Rosa dovrà decidere se accettare di lavorare per Tancredi o seguire i consigli di Marcello, che vorrebbe che lei non si avvicinasse a Tancredi. La Venere-giornalista si troverà anche a scoprire una notizia che potrebbe fare scalpore e dovrà capire cosa fare anche in questa situazione. Intanto Enrico e Marta, dopo la visita di Lea e Anita, si concederanno una serata romantica. Elvira si sentirà in colpa per aver cacciato Luisa da casa mentre Andrea Gallo chiederà aiuto a Salvo perché sua moglie, tornata da lui, si rifiuterà di fare le faccende domestiche. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 febbraio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 febbraio 2025 - Niko comincerà a ripensare alle sue scelte. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Poggi non saprà se cedere all’ultimatum di Valeria oppure mettere al primo posto il bene di suo figlio Jimmy. Per l’avvocato arriverà il momento di prendere una decisione e di affrontarne le conseguenze. Intanto Giulia sarà sempre più preoccupata sia per Niko che per Luca, ormai in preda allo sconforto. Per fortuna l’incontro provvidenziale con Alberto sembrerà distogliere il De Santis dai suoi folli propositi. Sasà spronerà Mariella a fare un’altra possibilità a Mimmo e l’Altieri gli darà retta. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

