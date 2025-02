Un Posto al Sole Anticipazioni 19 febbraio 2025: Niko in crisi. Cambierà idea?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 19 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Niko dovrà prendere una decisione. Cederà all'ultimatum di Valeria o penserà al bene di Jimmy?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 febbraio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Niko comincerà a ripensare alle sue scelte. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Poggi non saprà se cedere all’ultimatum di Valeria oppure mettere al primo posto il bene di suo figlio Jimmy. Per l’avvocato arriverà il momento di prendere una decisione e di affrontarne le conseguenze. Intanto Giulia sarà sempre più preoccupata sia per Niko che per Luca, ormai in preda allo sconforto. Per fortuna l’incontro provvidenziale con Alberto sembrerà distogliere il De Santis dai suoi folli propositi. Sasà spronerà Mariella a fare un’altra possibilità a Mimmo e l’Altieri gli darà retta.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 febbraio 2025: Niko ci ripensa!

Niko è crollato e ha rivelato a Giulia quello che davvero prova. Poggi ha confessato di non essere poi così felice di trasferirsi a vivere da Valeria e che la sua relazione con la Paciello sta diventando molto pesante. Sua madre gli ha suggerito di agire seguendo il suo cuore e di non farsi condizionare da niente e nessuno. Ma la decisione finale spetta solo a Niko, che dovrà quindi capire come fare e se cedere all’ultimatum della sua compagna o mettere al primo posto le esigenze di suo figlio. L’avvocato prenderà la sua decisione e sarà pronto a pagarne le conseguenze.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto salva Luca

Luca è ormai distrutto dalla terribile situazione che sta vivendo a causa della sua malattia. Questo lo ha portato a prendere delle decisioni molto preoccupanti. Giulia ha cominciato a temere per l’incolumità del suo compagno e ha tentato di fermarlo in ogni modo dall’autodistruggersi. Chi però sarà in grado di fermarlo sarà Alberto. Un incontro tra l’ex primario e Palladini sarà provvidenziale e porterà Luca a fare un piccolo passo indietro e a cancellare le sue preoccupanti idee.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Mariella ci riprova con Mimmo

Mariella non trova pace. L’Altieri non è ancora riuscita a voltare pagina e soprattutto a trovare l’occasione giusta per riaprire il suo cuore a una nuova relazione. I deludenti incontri con Mimmo hanno reso la cosa ancora più difficoltosa e l’hanno fatta quasi rassegnare. Quasi perché la vigilessa può sempre contare sull’aiuto e sul sostengo dei suoi amici. Sasà la spronerà a dare un’altra chance al suo corteggiatore e Mariella seguirà i suoi suggerimenti. Stavolta andrà bene?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.