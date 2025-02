Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 febbraio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 febbraio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 febbraio 2025 - Marcello sarà molto deluso da Rosa. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Tancredi informerà Barbieri del fatto che la Camilli potrebbe cominciare a lavorare per lui in maniera stabile. Il manager non la prenderà per nulla bene e cercherà di capire che intenzione abbia la sua amica e Venere. Intanto Enrico dovrà separarsi di nuovo da Anita mentre Alfredo tornerà dal Belgio. Salvo rivelerà a Elvira di non riuscire più a sopportare la presenza, diventata invadente, di Luisa. Marta invece confesserà a suo padre di non fidarsi per nulla di Lea e Guarnieri prometterà alla figlia di indagare sulla donna. Mimmo cercherà di sostenere Agata davanti a Ciro ma finirà per fare peggio e Botteri ringrazierà Delia per l’aiuto che la ragazza gli ha dato a creare la nuova collezione del Paradiso. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 febbraio 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 febbraio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 febbraio 2025 - Niko crollerà definitivamente. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’avvocato cercherà di mascherare i suoi veri sentimenti ma finirà per cedere davanti a sua madre Giulia, che riuscirà a fargli ammettere quello che davvero prova. Damiano sarà vessato da un suo superiore e comincerà a pensare di dover cambiare vita. Il Renda ne parlerà con Viola che, inaspettatamente, gli farà capire di non volere che lui getti la spugna, anche se questo vorrà dire mettersi in pericolo. Luca sarà sempre più abbattuto a causa del peggiorare della sua malattia e sarà talmente tanto giù da prendere delle decisioni drammatiche. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 febbraio 2025.