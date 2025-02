Un Posto al Sole Anticipazioni 18 febbraio 2025: Niko crolla! Giulia deve correre in suo soccorso

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 18 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Niko cede e rivela a Giulia cosa davvero prova. Riuscirà la Poggi a convincere il figlio a seguire il suo cuore?

Lo scontro con Micaela ha messo a dura prova Niko. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 febbraio 2025 alle ore 20.50 su Rai3, Poggi crollerà definitivamente. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’avvocato cercherà di mascherare i suoi veri sentimenti ma finirà per cedere davanti a sua madre Giulia, che riuscirà a fargli ammettere quello che davvero prova. Damiano sarà vessato da un suo superiore e comincerà a pensare di dover cambiare vita. Il Renda ne parlerà con Viola che, inaspettatamente, gli farà capire di non volere che lui getti la spugna, anche se questo vorrà dire mettersi in pericolo. Luca sarà sempre più abbattuto a causa del peggiorare della sua malattia e sarà talmente tanto giù da prendere delle decisioni drammatiche.

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 febbraio 2025: Niko crolla!

Micaela ha insultato Niko e gli ha detto, in faccia, tutto quello che pensa di lui. La Cirillo non si è certo risparmiata e nella sua furia e soprattutto tormentata dal pensiero che Poggi possa davvero averla vinta e si trasferisca a casa di Valeria, ha picchiato duro. Il confronto ha messo a dura prova l’avvocato, che cercherà di mantenere la calma e una parvenza di serenità. Peccato però che quando si troverà di fronte a sua madre Giulia, crollerà completamente e rivelerà alla sua mamma quello che davvero prova in questo momento. L’ex moglie di Renato riuscirà a spingere il suo “bambino” a seguire il suo cuore?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola spinge Damiano a non mollare

Damiano sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera. Renda si è trovato non solo allontanato dal suo lavoro ma anche scosso da una terribile denuncia, che lo ha messo ancora più nei guai. Nella puntata di Un Posto al Sole del 18 febbraio 2025, il poliziotto avrà un altro duro scontro con il suo superiore, che lo vesserà senza grandi scrupoli. Damiano rivelerà a Viola tutto quello che sta succedendo e la Bruni, sebbene abbia molta paura che il suo compagno metta a rischio la sua vita, gli consiglierà di non gettare la spugna e di continuare sulla sua strada.

Un Posto al Sole Anticipazioni e Trame: Luca cade nel baratro

Luca sta peggiorando sempre di più e la sua salute preoccupa tutta la sua famiglia. Giulia sta cercando di stargli vicino più che può ma la Poggi è impotente davanti ai momenti di difficoltà e di perdita di memoria che colpiscono – purtroppo sempre più spesso – il De Santis. L’ex primario comincerà a non sopportare più questa sua situazione e, preso dallo sconforto, inizierà a pensare a una soluzione terribile e che potrebbe farlo piombare proprio nel baratro. Cosa avrà in mente? Giulia sarà in grado di fermarlo prima che sia troppo tardi?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 febbraio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.