Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 febbraio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 febbraio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 febbraio 2025 - Agata penserà di aver messo al sicuro il suo segreto. Sua madre le prometterà di coprirla con Ciro a patto però che lei stia alla larga da Landi. Purtroppo però una discussione che la giovane avrà con Mimmo farà insospettire suo padre. Il barista chiederà conferme a sua moglie e lei - che gli ha assicurato che tra loro non ci saranno più segreti – sarà costretta a dirgli tutto. La reazione del padre di Maria sarà furiosa. Intanto Irene troverà grandi difficoltà a trovare una sostituta per Clara almeno sino a quando non si imbatterà in Rita, già in prova alla GMM. La ragazza non le dirà nulla e la Cipriani penserà di aver finalmente risolto i suoi problemi. Roberto e Marcello non saranno per nulla contenti della scelta di Rosa di scrivere per il giornale di Tancredi mentre Marta proporrà a Enrico di passare qualche giorno a Venezia per lenire la mancanza di Anita. I due approfitteranno del carnevale per stare con la bambina. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 febbraio 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 febbraio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 febbraio 2025 - Ornella riferirà alla specializzanda ma anche a Michele e Silvia, di aver trovato una pista che potrebbe aiutare la giovane Graziani. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la dottoressa scoprirà che una sua collega, in passato, ha avuto a che fare con Fusco e con le sue terribili molestie. Intanto Jimmy si opporrà alla decisione del padre di lasciare Palazzo Palladini. Il ragazzino sarà una furia e nonostante i nonni cerchino di stemperare la tensione tra padre e figlio, Niko continuerà per la sua strada, deciso più che mai ad andare a vivere da Valeria. Rosa e Pino sembreranno sempre più uniti mentre Damiano riceverà una bruttissima notizia, che potrebbe mettere in pericolo la sua carriera. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 febbraio 2025.