Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 febbraio 2025

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 febbraio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 febbraio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 febbraio 2025 - Tancredi riuscirà a convincere Rosa a lavorare per lui. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Venere-giornalista accetterà la proposta del Di Sant’Erasmo e gli assicurerà di scrivere un articolo per il suo giornale. La ragazza gli imporrà una condizione particolare. Irene sarà invece molto impegnata a trovare una sostituta per Clara e lascerà un annuncio in Caffetteria. Alla Galleria Milano Moda si cercherà una nuova commessa e le novità non si fermeranno qui, visto che Umberto sarà sempre più propenso a promuovere Odile come nuova direttrice. Elvira e Salvo saranno preoccupati per Luisa. I novelli sposi cercheranno di comprendere il vero motivo per cui la donna non vuole tornare a casa sua e capiranno che è convinta che Andrea l’abbia tradita. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 febbraio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 febbraio 2025 - Niko non riuscirà più a sopportare che suo padre si metta in mezzo nella sua vita e lo metta in imbarazzo. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Renato organizzerà un pranzo a sorpresa a casa sua e inviterà, senza farlo sapere a nessuno dei due, sia suo figlio che Manuela. Questa mossa finirà per ritorcersi contro l’ex marito di Giulia. Il giovane avvocato, furioso e in imbarazzo, deciderà di accettare la proposta di Valeria di trasferirsi a casa sua, pur di non ricevere più questo tipo di sorprese. Intanto Elena conoscerà Vinicio Gagliotti e ne rimarrà colpita mentre Michele continuerà la sua inchiesta sulla famiglia di Gennaro e troverà aiuto in uno dei braccianti dei campi appartenenti alla famiglia su cui sta indagando. Micaela non riuscirà a sopportare di vedere Samuel accanto a un’altra donna e si divertirà a scatenare in lui una forte gelosia. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

