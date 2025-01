Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 gennaio 2025 - Alfredo cercherà di chiarire la situazione con Clara ma purtroppo le cose diventeranno molto più complicate del previsto. La Boscolo, ferita dal comportamento del suo amato e dalla sua amica, che le hanno mentito, deciderà di lasciare l’appartamento che condivide con la Cipriani e di andare a dormire da Elvira e Salvo. Proprio quando starà per uscire di casa troverà la lettera che Irene ha scritto al magazziniere e crollerà tutto. Intanto alcuni comportamenti di Roberto daranno ad Agata l’illusione che il suo rapporto con il direttore possa diventare qualcosa di più serio mentre Mimmo annuncia il suo ritorno a Milano. Tancredi tornerà a giocare sporco e stavolta nel suo mirino ci sarà Rosa, a cui rivelerà di apprezzare il suo talento come giornalista. Adelaide ha deciso di appoggiare Umberto e di aiutarlo a recuperare il suo prestigio alla GMM. Marcello non ne sarà per nulla felice e prenderà ancora più le distanze da lei. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 gennaio 2025 - Rossella sta vivendo un momento di forte stress. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tutti saranno preoccupati per lo stato di salute psico-fisico della Graziani, che sembrerà incapace di riprendersi. Riuscirà a uscire da questa terribile situazione provocata dalla tensione in ospedale? Intanto Rosa e Pino riusciranno a recuperare il loro appuntamento saltato mentre Bice spronerà Mariella a dare una chance a Mimmo e a uscire con lui. La Cerruti cercherà di far leva sul fatto che Guido sta per partire con Claudia ma finirà per dare, come suo solito, consigli non richiesti alla sua amica. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

