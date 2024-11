Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 novembre 2024 - Marta sconvolgerà Marcello con la sua decisione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Guarnieri darà a Barbieri il via alla pubblicazione del suo memoriale e gli rivelerà di essere d’accordo con lui sul fatto che suo padre debba pagare per tutti i suoi errori. Ma prima che il giovane imprenditore possa svergognare Guarnieri, succederà qualcosa che cambierà le carte in tavola. Intanto Enrico, preoccupato per Marta, cercherà di starle vicino e i due si troveranno a condividere dei momenti di grande intimità e confidenza. Irene cercherà di riconquistare Alfredo e non solo con la festa di compleanno a sorpresa mentre Elvira capirà che Clara è ancora innamorata di Perico. Roberto e Mario avranno una dura discussione a causa dell’invadente portinaia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 novembre

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 novembre 2024 - Alice farà una proposta inaspettata a Roberto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la nipotina di Marina chiederà a Ferri di poter lavorare in radio e il manager non potrà dirle di no, anzi accoglierà con entusiasmo questa richiesta. Intanto Rossella tornerà a volersi concentrare sulla sua specializzazione e sul suo lavoro con il primario, mettendo da parte le brutte sensazioni che ha avuto su di lui. Purtroppo le cose non andranno come spera. Rosa invece affronterà Luisa e sembrerà avere la meglio su di lei. Ma la tensione tra le due rimarrà altissima e molto pericolosa. Don Antoine e il Centro d’Ascolto potrebbero pagarne le conseguenze. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 novembre 2024.