Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 settembre 2024 - Odile si stabilirà a Villa Guarnieri. La ragazza vorrà rimanere in città sino a data da destinarsi e la sua presenza, benché renda felice Adelaide, comincerà a diventare problematica. Cominceranno infatti i primi scontri tra la giovane e la madre a causa dell’aria ben poco rilassata che si respirerà a Villa Guarnieri. Ciro invece sarà sempre più geloso di Botteri e tutto questo perché Concetta, per realizzare le nuove collezioni, passerà molto tempo in Atelier. Tutto questo perché Roberto e Marcello hanno deciso di lanciare due collezioni, una maschile e una femminile e di far sfilare i modelli in coppia, per presentare le nuove creazioni in contemporanea. Intanto la madre di Elvira spronerà la figlia a non essere così dura con suo padre. La Venere sarà però troppo furiosa con il genitore, colpevole di attaccare Salvo senza motivo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 settembre 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 settembre 2024 - Silvia prenderà posizione contro Claudia. La Graziani deciderà di affrontare l’amica e di chiederle di restare in disparte e di smettere di mettersi in mezzo tra Guido e Mariella. La Costa accetterà il suo consiglio e capirà di doversi fare da parte? Intanto Filippo e Serena, spiazzati dalla richiesta di Roberto, si troveranno a dover prendere una decisione. Ferri dovrà stare attento alle sue mosse ora che toccherà a lui testimoniare in tribunale. Dovrà giocarsi il tutto per tutto per vincere la sua guerra contro Ida! Samuel invece sentirà sempre di più la mancanza di Micaela e questo lo porterà a escogitare un nuovo piano per farla tornare... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 settembre 2024.