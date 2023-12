Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 dicembre 2023 - Marta ha un segreto da confessare a suo padre ma non ha il coraggio di parlargli. Adelaide spingerà la nipote a rivelare a Umberto della relazione che ha avuto negli Stati Uniti. Intanto Matteo mette in difficoltà Maria facendole un regalo di Natale mentre Salvo scopre che Elvira passerà le feste con la famiglia di Tullio. Al Paradiso si scoprirà finalmente chi è il bambino che si aggirava tra i banconi del grande magazzino. La scoperta della sua identità e di quella della sua mamma, lascerà Botteri completamente spiazzato.... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 dicembre 2023 - la scoperta del nobile gesto di Michele continuerà a tormentare Silvia. La Graziani si troverà a ragionare sui suoi sentimenti per il Saviani e Mariella la spingerà a rifletterci molto più a fondo di quanto abbia fatto in questi mesi. Alberto intanto sarà sempre più inconsolabile mentre Clara, in fuga, avrà ancora ripensamenti su quello che ha fatto e sarà sempre più indecisa se continuare o meno il suo viaggio con Eduardo. Marina e Roberto stanno per lasciare la Polonia con Tommy e senza Ida. Per la ragazza si sta per concretizzare un incubo mentre Diego, inconsapevole, aspetta il suo ritorno con grande felicità... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

