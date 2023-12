Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 22 dicembre 2023: Marta nasconde un segreto. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 22 dicembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marta non avrà il coraggio di rivelare il suo grande segreto al padre. Adelaide la spingerà a uscire allo scoperto.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 dicembre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Marta ha un segreto da confessare a suo padre ma non ha il coraggio di parlargli. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Adelaide spingerà la nipote a rivelare a Umberto della relazione che ha avuto negli Stati Uniti. Intanto Matteo mette in difficoltà Maria facendole un regalo di Natale mentre Salvo scopre che Elvira passerà le feste con la famiglia di Tullio. Al Paradiso si scoprirà finalmente chi è il bambino che si aggirava tra i banconi del grande magazzino. La scoperta della sua identità e di quella della sua mamma, lascerà Botteri completamente spiazzato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta deve confessare un grande segreto

Adelaide e Marta sono tornate insieme a Milano e sono tante le cose di cui parlare con la loro famiglia. La Contessa dovrà raccontare di sua figlia mentre la Guarnieri dovrà rivelare a Umberto, il prima possibile, un suo grande segreto. La giovane non trova il coraggio di dire a suo padre di aver avuto una relazione negli Stati Uniti e sua zia la spingerà a uscire allo scoperto, prima che qualche altra voce la preceda. Marta riuscirà ad aprirsi con il suo papà e perché tanta paura di dirgli tutto?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo mette in imbarazzo Maria

Matteo ha scoperto che a ricamare le iniziali di sua madre sul foulard è stata Maria. Il ragazzo vorrà ricambiare il bel gesto e deciderà di fare un piccolo regalo di Natale alla Puglisi. La stilista si troverà però in grande difficoltà. Non saprà infatti se accettare o meno questo piccolo pensiero. Nel suo cuore ci sarà tanta confusione. Salvo invece verrà a sapere che Elvira passerà le feste di Natale insieme alla famiglia di Tullio. Per il barista sarà una notizia piuttosto dura da mandare giù.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Una sorpresa per Botteri

Al Paradiso è arrivato un bambino molto simpatico e curioso. Il piccolo è entrato nel grande magazzino per comprare un regalo alla sua mamma e le Veneri hanno cercato di aiutarlo. Nella puntata del 22 dicembre 2023 scopriremo la vera identità del ragazzino e anche di sua madre. Sarà una grande sorpresa per il Botteri, del cui passato cominceremo a scoprire qualcosa. Quale segreto verrà svelato sull’algido stilista? Avrà una famiglia segreta?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.