Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 18 al 22 dicembre 2023: Marcello pronto a tutto per Adelaide

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 18 al 22 dicembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Puntata in onda Lunedì 18 dicembre 2023

Marta Guarnieri è tornata a sorpresa a Milano e, dopo aver scoperto che Matilde Frigerio sta frequentando Vittorio Conti, decide di conoscere meglio Flora Gentile Ravasi. Anche per Marcello Barbieri è tempo di festeggiare, può finalmente trascorrere del tempo con Adelaide di San’Erasmo dopo tanta lontananza. Nel frattempo, mentre Rosa ha difficoltà a trovare lavoro, all’Atelier sono tutti entusiasti della nuova iniziativa di Vittorio ovvero regalare libri di seconda mano ai clienti. Tra questi, Clara trova una misteriosa lettera che è certa fosse indirizzata a Gianlorenzo Botteri da parte di una ex fiamma. Pentito di ogni suo gesto, Tancredi racconta a Marta e Adelaide cosa è successo con Matilde, sconvolgendole.

Puntata in onda Martedì 19 dicembre 2023

Nonostante sia chiaro che Tancredi è dalla parte del torto, Adelaide promette che nessuno scandalo coinvolgerà la sua famiglia. Mentre Maria, su richiesta di Clara, consegna la misteriosa lettera a Botteri ricevendo una reazione inaspettata da lui, Armando propone a Rosa di aiutare in magazzino durante il periodo natalizio e Irene ne è lieta, dato che il lavoro è tantissimo in queste settimane e loro sempre più stanche. Matteo vuole fare un regalo alla madre Silvana, mentre per Marcello arriva una doccia fredda: Adelaide non ha intenzione di impegnarsi con lui. Arriva il momento che tutti aspettavano: il confronto tra Vittorio e Marta!

Puntata in onda Mercoledì 20 dicembre 2023

Il ritorno di Adelaide e la mancata proposta di nozze mandano in paranoia Flora, che vuole rassicurazioni da Umberto. Mentre Maria fa un gesto molto dolce per Matteo, senza tuttavia prendersene il merita, Clara è ormai decisa a trovare l’autrice della misteriosa lettera. Per Rosa arriva il momento di darsi da fare al Paradiso, Marcello invece organizza una sorpresa ad Adelaide perché non ha intenzione di arrendersi con la contessa. Marta ha deciso di dare una svolta alla situazione, aiutare Tancredi ma anche assicurarsi che Vittorio e Matilde si allontanino, quindi parla con la Frigerio e le dà un’idea, trovando terreno fertile.

Puntata in onda Giovedì 21 dicembre 2023

Matilde, sotto consiglio di Marta, ha deciso di lasciare Vittorio e accettare il lavoro in Giappone. Un colpo di scena decisamente imprevisto che lascia di stucco anche Tancredi, il quale non riesce neppure a salutare la moglie. Nel frattempo, vedendo che Adelaide non è rincasata per la notte, Umberto le fa una scenata. Nel frattempo, Portelli ha una bella sorpresa quando scopre che Maria si è assicurata di far ricamare le iniziali della madre sul foulard che avrebbe dovuto regalarle a Natale. All’Atelier un bambino incanta tutti con il suo carattere focoso e il desiderio di comprare un regalo costoso alla mamma, mentre Conti scopre che è tutta colpa di Marta se Matilde ha lasciato la città e anche lui.

Puntata in onda Venerdì 22 dicembre 2023

Colpito dal gesto di Maria, Matteo le prende un regalo per Natale ma così facendo confonde ancora di più la ragazza. Mentre si scopre l’identità del bambino misterioso, legato a Botteri, Salvatore scopre che Elvira ha organizzato tutto il Natale insieme alla famiglia di Tullio. Nel frattempo, Adelaide sprona Marta a parlare al padre della relazione che ha avuto in America. Come reagirà il Guarnieri?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.