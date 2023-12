Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 dicembre 2023 - Umberto chiederà a Vittorio di stare lontano da Tancredi, per evitare nuove tensioni. Il Conti sarà d’accordo con il Commendatore ma non riuscirà a capire invece perché Marta si sia messa in mezzo. Scoprirà infatti che a spingere la Frigerio a lasciare Milano è stata proprio la sua ex compagna. Intanto Adelaide tornerà alla villa dopo aver passato la notte fuori e verrà rimproverata dal cognato, che vorrà sapere cos’abbia combinato. Tancredi verrà a sapere all’ultimo e a cose fatte della partenza di sua moglie per il Giappone e la cosa non gli piacerà per nulla mentre un bambino entrerà al Paradiso e sarà alla ricerca di un regalo per la mamma. Chi sarà questo piccoletto? Matteo verrà a conoscenza che a ricamare le iniziali di sua madre sul foulard è stata Maria. Il Portelli rimarrà piacevolmente sorpreso... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 dicembre 2023 - Silvia scoprirà la verità su Michele. Ebbene sì, la Graziani capirà finalmente perché il suo ex non può contribuire – come vorrebbe – alle spese del matrimonio della figlia. La direttrice de Il Vulcano verrà a sapere che se il suo locale è ancora in piedi, è anche merito del Saviani e del prestito che ha fatto, in silenzio, a Nunzio. Intanto Roberto e Marina metteranno a segno il loro colpo finale e, in cambio di denaro, convinceranno la zia di Ida a dar loro una mano per fermare la nipote e per riuscire a tornare da soli in Italia. Giulia invece si preparerà a partire per la Sicilia ma non riuscirà a smettere di pensare a Luca mentre Mariella comincerà a sperare che tra Silvia e Michele possa risbocciare l’amore... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

