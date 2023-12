Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 21 dicembre 2023: Vittorio scopre che Marta ha "cacciato" Matilde!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 21 dicembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Vittorio scopre che Marta ha convinto Matilde a partire mentre un bambino misterioso arriverà al Paradiso.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 21 dicembre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Umberto chiederà a Vittorio di stare lontano da Tancredi, per evitare nuove tensioni. Il Conti sarà d’accordo con il Commendatore ma non riuscirà a capire invece perché Marta si sia messa in mezzo. Scoprirà infatti che a spingere la Frigerio a lasciare Milano è stata proprio la sua ex compagna. Intanto Adelaide tornerà alla villa dopo aver passato la notte fuori e verrà rimproverata dal cognato, che vorrà sapere cos’abbia combinato. Tancredi verrà a sapere all’ultimo e a cose fatte della partenza di sua molgie per il Giappone e la cosa non gli piacerà per nulla mentre un bambino entrerà al Paradiso e sarà alla ricerca di un regalo per la mamma. Chi sarà questo piccoletto? Matteo verrà a conoscenza che a ricamare le iniziali di sua madre sul foulard è stata Maria. Il Portelli rimarrà piacevolmente sorpreso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio scopre che Marta ha “cacciato” Matilde

Marta ha convinto Matilde a lasciare Milano. La Frigerio ha dato retta alla sua amica e, convinta anche lei di dover far calmare le acque, ha deciso di accettare il lavoro in Giappone. Questa decisione ha lasciato però senza parole Vittorio. Il Conti scoprirà che a consigliare all’amata di andarsene, è stata la sua ex compagna. La cosa lo lascerà alquanto perplesso e sospetterà che forse la Guarnieri vuole molto di più che salvare la sua famiglia dallo scandalo. Che c’entri ancora il loro matrimonio? Probabile! Tancredi invece verrà a sapere della partenza della moglie a cose fatte e andrà su tutte le furie.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto chiede a Umberto di stare lontano da Tancredi

Umberto sarà costretto a intervenire, sicuro che con il ritorno di Marta la situazione possa peggiorare. Il Guarnieri affronterà il Conti e gli intimerà di non avvicinarsi più a Tancredi, per non creare ulteriori tensioni, ora che Matilde è in Giappone. Intanto sempre il Commendatore, se la prenderà con Adelaide e le chiederà cosa stia facendo, vedendola tornare a casa dopo aver trascorso la serata fuori, sicuramente con Marcello. Che Umberto sia geloso e ora che la Contessa è tornata a Milano, potrebbe voler qualcosa in più?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un bambino misterioso si aggira al Paradiso

Al Paradiso arriverà un intraprendente quanto misterioso bambino. Il piccolo chiederà una mano alle Veneri per fare un regalo di Natale alla sua mamma e sarà più che mai convinto a non andarsene senza un pacchetto in mano. Intanto Matteo scoprirà che a ricamare le inziali di sua madre sul foulard, è stata Maria. Il ragazzo ne rimarrà profondamente colpito e vorrà ricambiare questo favore. Finirà però per mettere in imbarazzo la Puglisi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.