Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 dicembre 2023 - Adelaide prometterà di proteggere la sua famiglia dallo scandalo. La Contessa, spaventata e delusa dalla confessione di suo nipote, farà in modo che nessuno possa attaccare i suoi cari. Forse per questo finirà per allontanarsi ancora di più da Marcello, che comprenderà che la donna non si impegnerà mai completamente con lui. Intanto Clara convincerà Maria a consegnare a Botteri la lettera che ha trovato. Lo stilista non ne sarà per nulla contento. Intanto Rosa accetterà il lavoro part-time al Paradiso e Irene sarà felice che la ragazza dia una mano a lei e alle Veneri nel periodo natalizio. Matteo chiederà a Concetta di ricamare sul foulard le iniziali della madre mentre Vittorio e Marta, dopo tanto tempo, si troveranno faccia a faccia. Cosa succederà tra loro? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 dicembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 dicembre 2023 - Niko cercherà di infondere coraggio ad Alberto e a farlo riprendere dallo stato catatonico in cui è caduto. Il Palladini, dopo la fuga di Clara con Federico, non riesce a riprendersi. Cosa gli sta succedendo? Avrà davvero perso la forza di combattere? Intanto Roberto e Marina, in Polonia, tireranno fuori il loro lato più cinico e non si lasceranno commuovere dalle difficoltà patite dalla famiglia di Ida. I due andranno avanti con il loro piano, costi quel che costi. Micaela reagirà invece in modo molto strano alla scoperta che Samuel ha lasciato Speranza per lei. Cosa succederà ora? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 dicembre 2023.