Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 19 dicembre 2023: Vittorio e Marta di nuovo insieme... faccia a faccia

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 19 dicembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Vittorio e Marta si ritroveranno faccia a faccia dopo tanto tempo. Cosa succederà tra loro?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 dicembre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Adelaide prometterà di proteggere la sua famiglia dallo scandalo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Contessa, spaventata e delusa dalla confessione di suo nipote, farà in modo che nessuno possa attaccare i suoi cari. Forse per questo finirà per allontanarsi ancora di più da Marcello, che comprenderà che la donna non si impegnerà mai completamente con lui. Intanto Clara convincerà Maria a consegnare a Botteri la lettera che ha trovato. Lo stilista non ne sarà per nulla contento. Intanto Rosa accetterà il lavoro part-time al Paradiso e Irene sarà felice che la ragazza dia una mano a lei e alle Veneri nel periodo natalizio. Matteo chiederà a Concetta di ricamare sul foulard le iniziali della madre mentre Vittorio e Marta, dopo tanto tempo, si troveranno faccia a faccia. Cosa succederà tra loro?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide pronta a difendere la sua famiglia dallo scandalo

Tancredi ha rivelato ad Adelaide e a Marta quello che è successo con Matilde. La Contessa sarà molto delusa da suo nipote ma prometterà di non lasciarlo solo ad affrontare i problemi. Se questa situazione fosse scoperta, la loro famiglia verrebbe travolta dallo scandalo e questo lei non lo potrà permettere. Per questo motivo farà in modo che nulla esca dalle mura della Villa e che anche Matilde non faccia scelte avventate. Intanto Marcello comprenderà che la Di Sant’Erasmo è sempre più sfuggente e comincerà a pensare che non si impegnerà mai del tutto con lui.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta e Vittorio faccia a faccia dopo tanto tempo

Marta ha scoperto che Matilde e Vittorio si amano e la cosa l’ha sorpresa. Il ritorno della Guarnieri a Milano non lascerà indifferente neanche il Conti e i due avranno modo di confrontarsi proprio nella puntata del 19 dicembre 2023. Si ritroveranno faccia a faccia dopo tanto tempo e quello che capiterà nel loro incontro, sarà totalmente imprevedibile. Intanto Rosa accetterà di lavorare part-time al Paradiso. Irene sarà molto contenta di avere un aiuto in più durante le vacanze natalizie. La nipote di Armando si rivelerà all’altezza della capocommessa?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara vuole sapere di più su Botteri

Clara ha trovato una strana lettera in uno dei libri raccolti al Paradiso e convincerà Maria a consegnarla a Botteri, a cui – secondo lei – è indirizzata. Lo stilista non prenderà per nulla bene questo gesto e anzi comincerà a far sospettare di avere un grande segreto da nascondere. Intanto Matteo domanderà a Concetta di ricamare le inziali di sua madre sul foulard che ha comprato per lei come regalo di Natale.

