Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 dicembre 2023 - Marta comincia ad ambientarsi di nuovo a Milano. La ragazza approfondisce la conoscenza di Flora, la nuova compagna del padre ma soprattutto scopre che Matilde frequenta Vittorio, il suo ex marito. Le Veneri sono molto contente dell’iniziativa di Vittorio al Paradiso. Il Conti vuole distribuire alle sue clienti dei libri usati. Tra le pagine di questi, Clara trova una lettera che secondo lei è indirizzata a Gianlorenzo Botteri ed è da parte di una sua vecchia fiamma. Rosa non riesce a trovare lavoro mentre Tancredi, stanco di nascondersi rivela a Marta e ad Adelaide cos’ha fatto a Matilde. Marcello è invece molto felice di rivedere, dopo giorni, la Contessa... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 dicembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 dicembre 2023 - Marina e Roberto si dimostreranno più spietati che mai. I Giordano, arrivati in Polonia, faranno la conoscenza della famiglia di Ida. Sarà subito evidente che la ragazza non ha avuto un passato gioioso e ricco ma i due manager non avranno alcuna pietà; non torneranno indietro sui loro passi e continueranno con il loro subdolo e terribile piano. Intanto Niko troverà Alberto a casa, solo e disperato per il rapimento di Federico. Il Poggi sarà sconvolto dal vedere il suo socio così giù di morale. Mariella e Guido invece si renderanno conto che Speranza non è in grado di accettare che tra lei e Samuel la relazione sia finita... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 dicembre 2023.