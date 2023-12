Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 18 dicembre 2023: Marta scopre che Matilde e Vittorio si amano!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 18 dicembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marta scoprirà che Matilde frequenta Vittorio mentre una misteriosa lettera stuzzicherà la fantasia delle Veneri.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 dicembre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Marta comincia ad ambientarsi di nuovo a Milano. La ragazza approfondisce la conoscenza di Flora, la nuova compagna del padre ma soprattutto scopre che Matilde frequenta Vittorio, il suo ex marito. Le Veneri sono molto contente dell’iniziativa di Vittorio al Paradiso. Il Conti vuole distribuire alle sue clienti dei libri usati. Tra le pagine di questi, Clara trova una lettera che secondo lei è indirizzata a Gianlorenzo Botteri ed è da parte di una sua vecchia fiamma. Rosa non riesce a trovare lavoro mentre Tancredi, stanco di nascondersi rivela a Marta e ad Adelaide cos’ha fatto a Matilde. Marcello è invece molto felice di rivedere, dopo giorni, la Contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta scopre che Matilde e Vittorio si amano

Adelaide è tornata a casa e con lei è arrivata Marta. La ragazza ha lasciato gli Stati Uniti e ha fatto ritorno a Milano insieme a sua zia. La Guarnieri dovrà abituarsi a grandi novità e nuove persone nella sua casa. Approfondirà prima di tutto la conoscenza di Flora, la nuova compagna del padre, di cui ha sentito molto parlare ma che, di fatto, non ha mai avuto modo di frequentare. Ma soprattutto scoprirà, con un certo stupore, della relazione tra Matilde e Vittorio. La cosa non la lascerà del tutto indifferente. Intanto Marcello sarà contentissimo di ritrovare Adelaide, dopo mesi di lontananza.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara scopre una misteriosa lettera

Le Veneri sono entusiaste della nuova iniziativa di Natale organizzata da Vittorio. Il Conti ha organizzato una raccolta di libri usati, da donare alle proprie clienti. Tra le pagine di uno di questti, Clara troverà una lettera che sembrerà essere indirizzata a Gianlorenzo Botteri da parte di una sua vecchia fiamma. La ragazza avrà ragione? Lo stilista nasconderà qualche segreto inconfessabile? Rosa invece faticherà a trovare un nuovo lavoro e la cosa preoccuperà sempre di più Armando.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi confessa tutto a Marta e ad Adelaide

Adelaide e Marta sono arrivate alla villa e hanno subito notato l’assenza di Matilde. Il perché la Frigerio non sia a casa verrà presto rivelato. Tancredi non riuscirà a tenere il suo segreto e vorrà essere sincero sia con sua cugina che con sua zia. Il Di Sant’Erasmo confesserà di essere stato il colpevole dell’incendio al mobilificio della moglie e che lei, venuta a scoprirlo, ha deciso di lasciarlo ma soprattutto di non perdonarlo.

