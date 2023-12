Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 dicembre 2023 - Vittorio sarà molto preoccupato per le minacce di Tancredi a Matilde. Il Conti si troverà presto ad affrontare un altro possibile problema. Alla villa farà infatti ritorno Adelaide e con lei ci sarà Marta. Intanto la Frigerio, che non accetterà mai e poi mai di cedere al ricatto del marito, preparerà una contromossa micidiale. Marcello chiederà invece scusa a Rosa e cercherà di farla sentire a proprio agio nella sua nuova casa. Flora cercherà di spiegare a Tancredi perché si sia comportata così ma non sarà facile calmare il Di Sant’Erasmo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 dicembre 2023 - Marina e Roberto cominceranno a mettere in moto il loro piano. I Ferri vorranno liberarsi di almeno un ostacolo e convinceranno Ida a partire per la Polonia. È chiaro che dietro a questo invito c’è molto di più; i due potrebbero nascondere un asso nella manica talmente tanto subdolo da impedire che la giovane mamma di Tommaso torni a Napoli. Intanto Speranza si illuderà che le cose tra lei e Samuel possano sistemarsi ma Mariella e Guido, molto delusi da Samuel e disillusi, penseranno di dover intervenire per aiutare la nipotina. Niko si convincerà che Alberto si stia assentando dall’ufficio per portare a avanti le ricerche di Clara. La verità sarà però ben diversa e molto più preoccupante... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

