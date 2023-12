Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 dicembre 2023 - Tancredi e Umberto saranno sul piede di guerra. Il Di Sant’Erasmo, in preda all’ira, prometterà di vendicarsi di Matilde e di Vittorio mentre Umberto se la prenderà con Flora, colpevole di aver voltato le spalle sia a lui che al suo socio. Tra Vittorio e Marcello intanto continueranno gli attriti mentre Irene, impegnata nell’organizzazione dell’evento al Circolo, finirà per far sentire Alfredo sempre più in disparte... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 dicembre 2023 - Nunzio scoprirà un grande segreto su Michele. Il Cammarota verrà a sapere il vero motivo per cui il Saviani non può contribuire alle spese del matrimonio di Rossella. Lo speaker ha problemi economici. Intanto Ida e Diego diventano sempre più intimi e la cosa fa crescere in Marina e Roberto tanta ansia. Le cose diventano ancora più complicate quando Lara rivela di voler fare ammenda per tutto il male che ha fatto. Rossella continua a voler lavorare sulle ambulanze, nonostante Riccardo non sia per nulla d’accordo.... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

